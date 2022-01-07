Токаев: Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан на краткосрочный период
Глава республики также поблагодарил все страны организации за отклик. Особенно он отметил оперативную помощь со стороны российского лидера Владимира Путина.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Миротворцы в составе миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан на непродолжительное время. Об этом в ходе очередного обращения к народу заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.
"Исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединённый миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени", — отметил лидер Казахстана.
Токаев также поблагодарил все страны ОДКБ за отклик по поводу ввода в республику миротворцев. Особенно президент Казахстана отметил оперативную помощь со стороны лидера России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что парламент Киргизии одобрил отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан. Так, в республику, где бушуют протесты, в общей сложности Бишкек направит 150 военнослужащих, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники. Отметим, что миротворцы ОДКБ уже помогают правоохранителям Казахстана поддерживать правопорядок. Как ранее писал Лайф, под контроль удалось взять аэропорт Алма-Аты, под охрану взяты Генеральное консульство РФ и другие важные объекты.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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