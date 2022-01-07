Токаев: Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан на краткосрочный период

Миротворцы в составе миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан на непродолжительное время. Об этом в ходе очередного обращения к народу заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

"Исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединённый миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени", — отметил лидер Казахстана.

Токаев также поблагодарил все страны ОДКБ за отклик по поводу ввода в республику миротворцев. Особенно президент Казахстана отметил оперативную помощь со стороны лидера России Владимира Путина.