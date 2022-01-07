Reuters: Экс-банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане
Он призвал Запад вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить "превращения Казахстана в Белоруссию".
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Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" Мухтар Аблязов, скрывающийся за границей, назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.
"Я вижу себя лидером оппозиции", — сказал он.
По словам Аблязова, протестующие каждый день консультируются с ним по поводу дальнейших действий в Алма-Ате. Он также заявил, что вернётся в Казахстан, чтобы возглавить "временное правительство", если протест "достигнет правильного охвата".
"Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: "Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?" — утверждает экс-банкир.
Также он призвал Запад вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить "превращения Казахстана в Белоруссию".
"Если нет, то Казахстан превратится в Беларусь, и Путин будет методично навязывать свою программу: воссоздание структуры, подобной Советскому Союзу", — уточнил Аблязов.
В Казахстане 58-летний Мухтар Аблязов заочно приговорён к 20 годам лишения свободы за хищение семи миллиардов долларов из "БТА банка" и к пожизненному сроку за организацию убийства его бизнес-партнёра Ержана Татишева. В 2020 году Аблязов был заочно приговорён к 15 годам колонии. В 1998–1999 годах банкир занимал пост министра энергетики, индустрии, торговли Казахстана. Сейчас он проживает во Франции, Париж отказал в выдаче финансиста.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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