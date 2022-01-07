Reuters: Экс-банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане

Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" Мухтар Аблязов, скрывающийся за границей, назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

"Я вижу себя лидером оппозиции", — сказал он.

По словам Аблязова, протестующие каждый день консультируются с ним по поводу дальнейших действий в Алма-Ате. Он также заявил, что вернётся в Казахстан, чтобы возглавить "временное правительство", если протест "достигнет правильного охвата".

"Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: "Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?" — утверждает экс-банкир.

Также он призвал Запад вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить "превращения Казахстана в Белоруссию".

"Если нет, то Казахстан превратится в Беларусь, и Путин будет методично навязывать свою программу: воссоздание структуры, подобной Советскому Союзу", — уточнил Аблязов.