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Reuters: Экс-банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане

Он призвал Запад вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить "превращения Казахстана в Белоруссию".

7 января, 10:38
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Фото © Wikipedia

Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" Мухтар Аблязов, скрывающийся за границей, назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

"Я вижу себя лидером оппозиции", — сказал он.

По словам Аблязова, протестующие каждый день консультируются с ним по поводу дальнейших действий в Алма-Ате. Он также заявил, что вернётся в Казахстан, чтобы возглавить "временное правительство", если протест "достигнет правильного охвата".

"Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: "Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?" — утверждает экс-банкир.

Также он призвал Запад вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить "превращения Казахстана в Белоруссию".

"Если нет, то Казахстан превратится в Беларусь, и Путин будет методично навязывать свою программу: воссоздание структуры, подобной Советскому Союзу", — уточнил Аблязов.

В Казахстане 58-летний Мухтар Аблязов заочно приговорён к 20 годам лишения свободы за хищение семи миллиардов долларов из "БТА банка" и к пожизненному сроку за организацию убийства его бизнес-партнёра Ержана Татишева. В 2020 году Аблязов был заочно приговорён к 15 годам колонии. В 1998–1999 годах банкир занимал пост министра энергетики, индустрии, торговли Казахстана. Сейчас он проживает во Франции, Париж отказал в выдаче финансиста.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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