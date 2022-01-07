Байконур вводит ограничения для жителей до 19 января
Ночью будут закрыты КПП, магазины и кафе. С 7 января под запретом торговля алкогольными напитками в городе.
Виды Байконура. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Байконур до 19 января вводит ограничения для жителей города из-за ситуации с беспорядками в Казахстане. В частности, КПП будут закрыты ночью, перемещение по городу в ночное время будет ограничено. Об этом заявил глава администрации города Константин Бусыгин.
"В ночное время, с 23:00 до 06:00 часов, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются контрольно-пропускные пункты", — говорится в заявлении.
Также с 22:00 будут закрыты магазины и кафе. С 7 января под запретом — торговля алкогольными напитками в городе. Продавать спиртное смогут только заведения общепита.
На предприятиях в Байконуре будут организованы народные дружины, дружинники будут совместно с полицией патрулировать город.
Кроме того, стало известно, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выделил самолёт, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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