Байконур вводит ограничения для жителей до 19 января

Байконур до 19 января вводит ограничения для жителей города из-за ситуации с беспорядками в Казахстане. В частности, КПП будут закрыты ночью, перемещение по городу в ночное время будет ограничено. Об этом заявил глава администрации города Константин Бусыгин.

"В ночное время, с 23:00 до 06:00 часов, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются контрольно-пропускные пункты", — говорится в заявлении.

Также с 22:00 будут закрыты магазины и кафе. С 7 января под запретом — торговля алкогольными напитками в городе. Продавать спиртное смогут только заведения общепита.

На предприятиях в Байконуре будут организованы народные дружины, дружинники будут совместно с полицией патрулировать город.