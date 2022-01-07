Токаев принял решение включить интернет в ряде регионов Казахстана
Также президент сообщил, что режим ЧП в стране будет сниматься поэтапно при условии нормализации ситуации.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение восстановить доступ к интернету в некоторых регионах республики. Об этом он заявил в пятницу в ходе обращения к народу страны.
"Мною принято решение включить интернет и связь в отдельных регионах страны в определённые временные отрезки. Но свободный доступ в интернет не означает свободного размещения измышлений, клеветы, подстрекательских призывов", — уточнил он.
Также в ходе выступления Токаев сообщил, что режим ЧП в стране будет сниматься поэтапно на фоне нормализации ситуации в регионах.
"Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста. Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам. Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения", — заключил лидер Казахстана.
Ранее сегодня утром президент Казахстана провёл совещание с членами контртеррористического штаба. По итогам встречи глава республики поручил продолжать контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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