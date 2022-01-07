Токаев принял решение включить интернет в ряде регионов Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение восстановить доступ к интернету в некоторых регионах республики. Об этом он заявил в пятницу в ходе обращения к народу страны.

"Мною принято решение включить интернет и связь в отдельных регионах страны в определённые временные отрезки. Но свободный доступ в интернет не означает свободного размещения измышлений, клеветы, подстрекательских призывов", — уточнил он.

Также в ходе выступления Токаев сообщил, что режим ЧП в стране будет сниматься поэтапно на фоне нормализации ситуации в регионах.

"Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста. Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам. Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения", — заключил лидер Казахстана.