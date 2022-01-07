Токаев: "Забугорные деятели" стали соучастниками событий в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу страны заявил, что свободные средства массовой информации, а также зарубежные деятели стали соучастниками беспорядков в республике.

"Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далёкие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане", — заявил Токаев.