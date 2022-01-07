Токаев: "Забугорные деятели" стали соучастниками событий в Казахстане
По его словам, все эти "безответственные демагоги" стали компаньонами развязывания трагедии в стране.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу страны заявил, что свободные средства массовой информации, а также зарубежные деятели стали соучастниками беспорядков в республике.
"Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далёкие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане", — заявил Токаев.
Ранее сегодня утром президент страны провёл совещание с членами контртеррористического штаба. По итогам встречи Токаев поручил продолжать контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков, которые принимают участие в беспорядках.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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