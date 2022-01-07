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"Спартак" в овертайме проиграл "Амуру" в матче КХЛ

Красно-белые прервали серию из пяти побед, уступив впервые с 20 декабря.

7 января, 09:29

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде уступил хабаровскому "Амуру" со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт в меньшинстве открыл Иван Дроздов. Во втором периоде Владимир Бутузов сравнял счёт, однако Хохлачёв ближе к середине игры вывел "Спартак" вперёд. В третьем периоде Руслан Педан вновь восстановил равенство, а точку в матче и победу "Амуру" принёс Радан Ленц на первой минуте овертайма.

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Для "Спартака" это первое поражение с 20 декабря. Кроме того, москвичи прервали свою победную серию, которая насчитывала пять матчей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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