"Спартак" в овертайме проиграл "Амуру" в матче КХЛ

Московский "Спартак" на выезде уступил хабаровскому "Амуру" со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт в меньшинстве открыл Иван Дроздов. Во втором периоде Владимир Бутузов сравнял счёт, однако Хохлачёв ближе к середине игры вывел "Спартак" вперёд. В третьем периоде Руслан Педан вновь восстановил равенство, а точку в матче и победу "Амуру" принёс Радан Ленц на первой минуте овертайма.