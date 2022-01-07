Путин по телефону обсудил с Пашиняном ситуацию в Казахстане

"Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили создавшуюся в Казахстане ситуацию, а также процесс осуществления совместных шагов в рамках ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. Лайфа) ", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что Парламент Киргизии одобрил отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан. Так, в республику, где бушуют протесты, в общей сложности Бишкек направит 150 военнослужащих, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники. Армения уже отправила в Казахстан 100 военных в рамках миротворческой миссии. Кроме того, более 70 самолётов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Миротворцы уже помогают правоохранителям республики поддерживать правопорядок. Как ранее писал Лайф, под контроль удалось взять аэропорт Алма-Аты.