Путин по телефону обсудил с Пашиняном ситуацию в Казахстане
В частности, лидеры двух государств обменялись мнением по поводу совместных шагов в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
"Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили создавшуюся в Казахстане ситуацию, а также процесс осуществления совместных шагов в рамках ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. Лайфа)", — говорится в релизе.
Собеседники также обменялись поздравлениями в связи с Рождеством.
Ранее сообщалось, что Парламент Киргизии одобрил отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан. Так, в республику, где бушуют протесты, в общей сложности Бишкек направит 150 военнослужащих, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники. Армения уже отправила в Казахстан 100 военных в рамках миротворческой миссии. Кроме того, более 70 самолётов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Миротворцы уже помогают правоохранителям республики поддерживать правопорядок. Как ранее писал Лайф, под контроль удалось взять аэропорт Алма-Аты.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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