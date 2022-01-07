Армения отправила в Казахстан 100 военных в рамках миротворческой миссии
Они займутся исключительно охраной стратегических объектов и инфраструктуры.
Армянские военные. Фото © ТАСС / Багдасарян Ваграм
Минобороны Армении отправило в Казахстан 100 военнослужащих в рамках миротворческой миссии ОДКБ, сообщает пресс-служба ведомства.
"Подразделение армянских ВС в количестве 100 военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ отправилось в Казахстан. В ходе миссии миротворческое подразделение ВС Армении будет занято исключительно охраной стратегических объектов и инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента РФ, премьер-министра Армении, который председательствует в ОДКБ, глав Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана за оперативную реакцию на просьбу о помощи в ситуации с массовыми беспорядками в республике.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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