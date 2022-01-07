Армения отправила в Казахстан 100 военных в рамках миротворческой миссии

"Подразделение армянских ВС в количестве 100 военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ отправилось в Казахстан. В ходе миссии миротворческое подразделение ВС Армении будет занято исключительно охраной стратегических объектов и инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента РФ, премьер-министра Армении, который председательствует в ОДКБ, глав Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана за оперативную реакцию на просьбу о помощи в ситуации с массовыми беспорядками в республике.