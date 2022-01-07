Эксперт Руженцова раскрыла, как определить одновременное заражение гриппом и ковидом

Подходящее лечение при таком сочетании инфекций может назначить только специалист, отметила медик. По её словам, крайне важно своевременно начать лечение и чётко следовать рекомендациям.

При стремительном росте температуры тела и потере обоняния велика вероятность инфицирования гриппом и коронавирусом одновременно. Об этом предупредила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

При этом специалист отметила, что без лабораторных исследований выявить сразу два недуга будет непросто. По её словам, при гриппе симптомы зачастую появляются слишком быстро — к примеру, температура всего лишь за несколько часов может подняться сразу до 38–39 градусов. А если через какое-то время пропадает ещё и обоняние, то не исключено, что присоединился CoViD-19, уточнила Руженцова.

"При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетания инфекций", — цитирует РИА "Новости" эксперта.

Подходящее лечение при одновременном заражении гриппом и ковидом может назначить только врач с учётом симптомов, возраста, а также особенностей пациента, подчеркнула Руженцова. Она добавила, что крайне важно своевременно начать лечение и чётко следовать рекомендациям.