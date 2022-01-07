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В атаке на СИЗО в Талдыкоргане участвовало 20 террористов

Один из нападавших был убит, ещё одного ранили. Все боевики были одеты в камуфляжную форму.

7 января, 10:01

Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

Казахстанские силовики в ходе спецоперации уничтожили одного из нападавших на СИЗО в Талдыкоргане, также одного ранили. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на МВД страны.

По данным издания, всего в атаке участвовало 20 террористов, которые были одеты в камуфляжную форму.

Напомним, что нападение на следственный изолятор произошло днём 7 января в городе Талдыкоргане Алма-Атинской области. Полиции удалось отбить атаку.

На улицах слышна стрельба: В Талдыкоргане вооружённые банды пытались штурмовать СИЗО

На улицах слышна стрельба: В Талдыкоргане вооружённые банды пытались штурмовать СИЗО

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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