Умер экс-начальник Генштаба ВС РФ Квашнин

В Москве на 76-м году жизни от последствий коронавируса умер бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Анатолий Квашнин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

"Генерал армии Квашнин скончался сегодня (7 января. — Прим Лайфа) от ковида", — пояснил он.

Как утверждает источник "Газеты.ru", на протяжении последнего месяца Квашнин боролся с коронавирусной инфекцией, при этом лучше ему не становилось. Накануне состояние генерала ухудшилось настолько, что его перевезли в НИИ имени Бурденко. Там его собирались прооперировать, но Квашнин скоропостижно скончался от инфаркта.

Анатолий Васильевич Квашнин занимал пост начальника Генштаба ВС РФ с 1997 по 2004 год. До 2010 года он был назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.