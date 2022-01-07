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Разыгрался не на шутку: Кокорин оформил дубль в двустороннем матче "Фиорентины"

Правда, в официальных встречах наш нападающий пока не может отметиться забитыми мячами.

7 января, 09:58
<p>Фото © ТАСС / EPA / CLAUDIO GIOVANNINI</p>

Фото © ТАСС / EPA / CLAUDIO GIOVANNINI

Российский форвард Александр Кокорин забил два гола и отдал результативную передачу в двустороннем матче своей "Фиорентины", сообщает Fiorentina.it.

Так, "фиалки" провели двусторонку вместо игры с "Удинезе", которая была отменена из-за коронавируса. Кокорин отдал результативную передачу на Хосе Кальехона.

Кокорин подешевел на полтора миллиона евро за полгода

Кокорин подешевел на полтора миллиона евро за полгода

Отметим, что в официальных матчах за "Фиорентину" Кокорин пока не смог отметиться результативными действиями, хотя выступает за команду с января прошлого года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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