Российский форвард Александр Кокорин забил два гола и отдал результативную передачу в двустороннем матче своей "Фиорентины", сообщает Fiorentina.it.

Так, "фиалки" провели двусторонку вместо игры с "Удинезе", которая была отменена из-за коронавируса. Кокорин отдал результативную передачу на Хосе Кальехона.