Разыгрался не на шутку: Кокорин оформил дубль в двустороннем матче "Фиорентины"
Правда, в официальных встречах наш нападающий пока не может отметиться забитыми мячами.
Фото © ТАСС / EPA / CLAUDIO GIOVANNINI
Российский форвард Александр Кокорин забил два гола и отдал результативную передачу в двустороннем матче своей "Фиорентины", сообщает Fiorentina.it.
Так, "фиалки" провели двусторонку вместо игры с "Удинезе", которая была отменена из-за коронавируса. Кокорин отдал результативную передачу на Хосе Кальехона.
Отметим, что в официальных матчах за "Фиорентину" Кокорин пока не смог отметиться результативными действиями, хотя выступает за команду с января прошлого года.
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