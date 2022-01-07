Военный эксперт Леонков объяснил введение критического уровня террористической опасности в Казахстане

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Лайфом назвал оправданным введение критического уровня террористической опасности на всей территории Казахстана. По его словам, это необходимо, так как в республике сейчас действуют организованные группы "профессиональных бойцов".

"Потому что те перестрелки, которые шли в городе Алма-Ате, говорят о том, что со стороны бунтующих выступают профессиональные бойцы, имеющие опыт и владеющие оружием. Пример с полицейскими, которым отсекли головы, говорит, что среди бунтующих есть представители радикального ваххабизма. И не факт, что это казахи, это могли быть и наёмники. Такая активная борьба плюс нападение на склады с оружием означает, что события подобного рода готовились", — отметил Леонков.

Он подчеркнул, что, скорее всего, первоначально заявленная цель мирных протестующих — снижение цены на газ — была не основной для тех, кто устроил беспорядки. По мнению эксперта, они как раз стремились к госперевороту и захвату власти.