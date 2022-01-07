Военный эксперт Леонков объяснил введение критического уровня террористической опасности в Казахстане
По его словам, первоначально заявленная цель мирных протестующих — снижение цены на газ — была не основной для тех, кто устроил беспорядки.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Лайфом назвал оправданным введение критического уровня террористической опасности на всей территории Казахстана. По его словам, это необходимо, так как в республике сейчас действуют организованные группы "профессиональных бойцов".
"Потому что те перестрелки, которые шли в городе Алма-Ате, говорят о том, что со стороны бунтующих выступают профессиональные бойцы, имеющие опыт и владеющие оружием. Пример с полицейскими, которым отсекли головы, говорит, что среди бунтующих есть представители радикального ваххабизма. И не факт, что это казахи, это могли быть и наёмники. Такая активная борьба плюс нападение на склады с оружием означает, что события подобного рода готовились", — отметил Леонков.
Он подчеркнул, что, скорее всего, первоначально заявленная цель мирных протестующих — снижение цены на газ — была не основной для тех, кто устроил беспорядки. По мнению эксперта, они как раз стремились к госперевороту и захвату власти.
"И красный уровень (террористической опасности. — Прим. Лайфа) говорит о том, что будут применены все меры против террористов. С ними переговоры, скорее всего, вестись не будут, то есть их будут призывать разоружиться и разойтись, и если они это не выполняют, то там уже со всеми вытекающими последствиями. И, я уверен, что большинство населения Казахстана не участвует в этих протестах, многие выполняют требования комендантского часа и сидят дома, пока не будет наведён порядок", — добавил собеседник Лайфа.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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