Лайф публикует фото последствий беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана
В помещении полная разруха, разбиты стёкла и двери, и на парковке стоит сгоревший автомобиль. Протестующие разгромили не только всё внутри здания, но и на всей территории владений.
Телеграм-канал SHOT публикует кадры последствий беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которые случились в ходе массовых акций протеста.
На кадрах видно, как выглядит резиденция главы государства изнутри. В помещении полная разруха, разбиты стёкла и двери, и на парковке стоит сгоревший автомобиль. Протестующие разгромили не только всё внутри здания, но и на всей территории владений.
Также на фото попали последствия беспорядков в районе алма-атинской резиденции: можно разглядеть поваленный забор, вырванные с корнем столбы у пешеходного перехода, обгоревшие машины полиции, пожарных и даже обугленный трактор. На земле разбросаны кирпичи.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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