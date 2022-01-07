Лайф публикует фото последствий беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Телеграм-канал SHOT публикует кадры последствий беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которые случились в ходе массовых акций протеста.

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT







На кадрах видно, как выглядит резиденция главы государства изнутри. В помещении полная разруха, разбиты стёкла и двери, и на парковке стоит сгоревший автомобиль. Протестующие разгромили не только всё внутри здания, но и на всей территории владений.

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Также на фото попали последствия беспорядков в районе алма-атинской резиденции: можно разглядеть поваленный забор, вырванные с корнем столбы у пешеходного перехода, обгоревшие машины полиции, пожарных и даже обугленный трактор. На земле разбросаны кирпичи.

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT