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Лайф публикует фото последствий беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана

В помещении полная разруха, разбиты стёкла и двери, и на парковке стоит сгоревший автомобиль. Протестующие разгромили не только всё внутри здания, но и на всей территории владений.

7 января, 10:24
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Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Телеграм-канал SHOT публикует кадры последствий беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которые случились в ходе массовых акций протеста.

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

  • Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
    Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
  • Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
    Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
  • Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
    Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

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На кадрах видно, как выглядит резиденция главы государства изнутри. В помещении полная разруха, разбиты стёкла и двери, и на парковке стоит сгоревший автомобиль. Протестующие разгромили не только всё внутри здания, но и на всей территории владений.

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Также на фото попали последствия беспорядков в районе алма-атинской резиденции: можно разглядеть поваленный забор, вырванные с корнем столбы у пешеходного перехода, обгоревшие машины полиции, пожарных и даже обугленный трактор. На земле разбросаны кирпичи.

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

  • Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
    Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
  • Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
    Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
  • Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
    Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
  • Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
    Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
  • Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
    Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
  • Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT
    Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

Последствия беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. © SHOT

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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