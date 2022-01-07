В Казахстане в ходе беспорядков задержали 3706 человек
В эфире местного канала уточнили, что озвученная цифра актуальна на момент выхода программы, так как число пойманных митингующих растёт довольно стремительно.
Фото © ТАСС / Джумаев Ерлан
В ходе беспорядков на всей территории Казахстана правоохранительные органы задержали 3706 человек, сообщил телеканал "Хабар 24" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Журналисты подчеркнули, что цифра актуальна на момент выхода эфира.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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