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В Казахстане в ходе беспорядков задержали 3706 человек

В эфире местного канала уточнили, что озвученная цифра актуальна на момент выхода программы, так как число пойманных митингующих растёт довольно стремительно.

7 января, 10:25
<p>Фото © ТАСС / Джумаев Ерлан</p>

Фото © ТАСС / Джумаев Ерлан

В ходе беспорядков на всей территории Казахстана правоохранительные органы задержали 3706 человек, сообщил телеканал "Хабар 24" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Журналисты подчеркнули, что цифра актуальна на момент выхода эфира.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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