В Казахстане в ходе беспорядков задержали 3706 человек

В ходе беспорядков на всей территории Казахстана правоохранительные органы задержали 3706 человек, сообщил телеканал "Хабар 24" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Журналисты подчеркнули, что цифра актуальна на момент выхода эфира.