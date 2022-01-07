"Отбор закончен": Лыжник Ретивых не смог попасть в состав сборной России на Олимпиаду в Пекин
Игры пройдут в столице Поднебесной с 4 по 20 февраля. На них будет разыграно более 100 комплектов наград.
Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER
Лыжник Глеб Ретивых не поедет на Олимпиаду в Пекин в составе сборной России, заявила РИА "Новости" президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
"Отбор в сборную России на Олимпиаду уже закончен, Ретивых в неё не попал", — заявила Вяльбе.
Добавим, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На Играх будет разыграно 109 комплектов медалей.
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