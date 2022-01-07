Лыжник Глеб Ретивых не поедет на Олимпиаду в Пекин в составе сборной России, заявила РИА "Новости" президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Отбор в сборную России на Олимпиаду уже закончен, Ретивых в неё не попал", — заявила Вяльбе.