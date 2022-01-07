Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на десять километров на этапе Кубка мира в немецком городе Оберхофе.

На двух огневых рубежах наш спортсмен допустил один промах и сумел привезти шесть с половиной секунд французу Эмильену Жаклену, который расположился на втором месте. Замкнул тройку лидеров норвежец Стурла Легрейд. Шестым гонку завершил ещё один россиянин Антон Бабиков, который вернулся на Кубок мира. Прекрасный результат показал и молодой Даниил Серохвостов, сумевший с двумя промахами стать восьмым.

Отметим, что спортсменам прилично мешал сильный ветер, который осложнял работу на огневом рубеже. Однако закрыть все мишени сумел Антон Бабиков, за счёт чего и показал высокий результат.