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Российские экипажи команды "КамАЗ-мастер" заняли все призовые места на этапе "Дакара"

В общем зачёте рейда впереди также находятся наши спортсмены, которые обгоняют соперников из Нидерландов и Чехии.

7 января, 12:00
<p>Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press

Экипаж Андрея Каргинова из команды "КамАЗ-мастер" одержал победу на шестом этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.

Девять секунд ему на финише уступил экипаж Дмитрия Сотникова, замкнул тройку лидеров Эдуард Николаев. Отметим, что оба экипажа также представляют команду "КамАЗ-мастер".

Команда "КамАЗ-мастер" выиграла пятый этап подряд на ралли "Дакар" в зачёте грузовиков

Команда "КамАЗ-мастер" выиграла пятый этап подряд на ралли "Дакар" в зачёте грузовиков

В общем зачёте наверху также наши спортсмены: лидирует Дмитрий Сотников, следом за ним идут Эдуард Николаев и Антон Шибалов. Экипаж Андрея Каргинова пока находится на шестой позиции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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