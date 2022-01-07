Российские экипажи команды "КамАЗ-мастер" заняли все призовые места на этапе "Дакара"

Экипаж Андрея Каргинова из команды "КамАЗ-мастер" одержал победу на шестом этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.

Девять секунд ему на финише уступил экипаж Дмитрия Сотникова, замкнул тройку лидеров Эдуард Николаев. Отметим, что оба экипажа также представляют команду "КамАЗ-мастер".