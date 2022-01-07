Российские экипажи команды "КамАЗ-мастер" заняли все призовые места на этапе "Дакара"
В общем зачёте рейда впереди также находятся наши спортсмены, которые обгоняют соперников из Нидерландов и Чехии.
Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press
Экипаж Андрея Каргинова из команды "КамАЗ-мастер" одержал победу на шестом этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Девять секунд ему на финише уступил экипаж Дмитрия Сотникова, замкнул тройку лидеров Эдуард Николаев. Отметим, что оба экипажа также представляют команду "КамАЗ-мастер".
В общем зачёте наверху также наши спортсмены: лидирует Дмитрий Сотников, следом за ним идут Эдуард Николаев и Антон Шибалов. Экипаж Андрея Каргинова пока находится на шестой позиции.
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