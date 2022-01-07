Лукашенко объявил о курсе на укрепление связей с братскими странами
По его словам, таким государствам, как Белоруссия, будет невозможно выжить в одиночку.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жёсткий курс на сохранение суверенитета и независимости страны, но и одновременно на укрепление связей с дружественными государствами.
"Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить — будет невозможно. Поэтому я и взял более жёсткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями", — отметил он во время посещения минского храма.
Лукашенко перечислил эти дружеские страны: Россия, Казахстан, Украина.
Ранее Лукашенко призвал протестующих в Казахстане договориться с властью и встать на колени перед военными. По его словам, ситуация с беспорядками — это ещё один урок, демонстрирующий, что могло бы быть с белорусами.
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