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Лукашенко объявил о курсе на укрепление связей с братскими странами

По его словам, таким государствам, как Белоруссия, будет невозможно выжить в одиночку.

7 января, 11:42
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/26444380163" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © flickr / МИД России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жёсткий курс на сохранение суверенитета и независимости страны, но и одновременно на укрепление связей с дружественными государствами.

"Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить — будет невозможно. Поэтому я и взял более жёсткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями", — отметил он во время посещения минского храма.

Лукашенко перечислил эти дружеские страны: Россия, Казахстан, Украина.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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