В Казахстане задержан криминальный авторитет Дикий Арман
На днях он прилетел в Алма-Ату, чтобы поддержать митингующих, но его жестоко избили. По неподтверждённым данным, его подозревают в руководстве беспорядками и нападениями на представителей власти.
Кадр из видео © Instagram / arman_dikiy
В Казахстане правоохранители задержали криминального авторитета, который по совместительству ещё и является блогером, Армана Джумагельдиева, более известного как Дикий Арман. Об этом сообщили в главном штабе республики по борьбе с терроризмом.
Напомним, что ранее Джумагельдиев прилетел в Алма-Ату, где вышел на митинг и призвал протестующих прекратить мародёрство. Примечательно, что после этого он был жестоко избит. Накануне на его странице в "Инстаграме" появилось видеообращение, на котором видно, что его одежда испачкана кровью. Попивая чай, криминальный авторитет в очередной раз призвал народ остановить хаос.
"Это не мирный митинг. Это чистой воды провокация. Разве митинг это, когда люди выходят под воздействием алкоголя и наркотиков?! Не можете даже свои требования выдвинуть. Перестаньте", — заявил в ролике Дикий Арман.
Как пишут местные телеграм-каналы, правоохранители подозревают блогера в руководстве беспорядков и нападениями на представителей власти. Однако точная причина задержания пока не раскрывается.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0