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В Казахстане задержан криминальный авторитет Дикий Арман

На днях он прилетел в Алма-Ату, чтобы поддержать митингующих, но его жестоко избили. По неподтверждённым данным, его подозревают в руководстве беспорядками и нападениями на представителей власти.

7 января, 11:31
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<p>Кадр из видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYW_BMtFKtN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arman_dikiy</a></p>

Кадр из видео © Instagram / arman_dikiy

В Казахстане правоохранители задержали криминального авторитета, который по совместительству ещё и является блогером, Армана Джумагельдиева, более известного как Дикий Арман. Об этом сообщили в главном штабе республики по борьбе с терроризмом.

Напомним, что ранее Джумагельдиев прилетел в Алма-Ату, где вышел на митинг и призвал протестующих прекратить мародёрство. Примечательно, что после этого он был жестоко избит. Накануне на его странице в "Инстаграме" появилось видеообращение, на котором видно, что его одежда испачкана кровью. Попивая чай, криминальный авторитет в очередной раз призвал народ остановить хаос.

"Это не мирный митинг. Это чистой воды провокация. Разве митинг это, когда люди выходят под воздействием алкоголя и наркотиков?! Не можете даже свои требования выдвинуть. Перестаньте", — заявил в ролике Дикий Арман.

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Как пишут местные телеграм-каналы, правоохранители подозревают блогера в руководстве беспорядков и нападениями на представителей власти. Однако точная причина задержания пока не раскрывается.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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