В Казахстане задержан криминальный авторитет Дикий Арман

В Казахстане правоохранители задержали криминального авторитета, который по совместительству ещё и является блогером, Армана Джумагельдиева, более известного как Дикий Арман. Об этом сообщили в главном штабе республики по борьбе с терроризмом.

Напомним, что ранее Джумагельдиев прилетел в Алма-Ату, где вышел на митинг и призвал протестующих прекратить мародёрство. Примечательно, что после этого он был жестоко избит. Накануне на его странице в "Инстаграме" появилось видеообращение, на котором видно, что его одежда испачкана кровью. Попивая чай, криминальный авторитет в очередной раз призвал народ остановить хаос.

"Это не мирный митинг. Это чистой воды провокация. Разве митинг это, когда люди выходят под воздействием алкоголя и наркотиков?! Не можете даже свои требования выдвинуть. Перестаньте", — заявил в ролике Дикий Арман.

