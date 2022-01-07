В Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть
После произведения предупредительных выстрелов нарушители скрылись, сообщило МВД Казахстана.
Протестующие в Казахстане продолжают беспорядки. © Telegram / Tengrinews.kz
Ранним утром трое неизвестных попытались проникнуть на территорию воинской части в Актюбинской области Казахстана, сообщает МВД страны.
"В Актюбинской области сегодня утром, в 5:45, поступило сообщение о проникновении трёх неизвестных лиц на территорию воинской части Минобороны, после чего последовали предупредительные выстрелы и эти неизвестные лица скрылись", — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0