В Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть

"В Актюбинской области сегодня утром, в 5:45, поступило сообщение о проникновении трёх неизвестных лиц на территорию воинской части Минобороны, после чего последовали предупредительные выстрелы и эти неизвестные лица скрылись", — говорится в заявлении ведомства.