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В Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть

После произведения предупредительных выстрелов нарушители скрылись, сообщило МВД Казахстана.

7 января, 11:33
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Протестующие в Казахстане продолжают беспорядки. © Telegram / Tengrinews.kz

Ранним утром трое неизвестных попытались проникнуть на территорию воинской части в Актюбинской области Казахстана, сообщает МВД страны.

"В Актюбинской области сегодня утром, в 5:45, поступило сообщение о проникновении трёх неизвестных лиц на территорию воинской части Минобороны, после чего последовали предупредительные выстрелы и эти неизвестные лица скрылись", — говорится в заявлении ведомства.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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