Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала Анатолия Квашнина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-начальника Генштаба ВС РФ, героя России, генерала Анатолия Квашнина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух", — поделился Песков с журналистами.

Напомним, экс-начальник Генштаба ВС РФ Квашнин умер 7 января. Ему было 75 лет. На протяжении месяца Анатолий Васильевич боролся с ковидом, но его состояние с каждым днём только ухудшалось. Анатолий Квашнин занимал пост начальника Генштаба ВС РФ с 1997 по 2004 год.