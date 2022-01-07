Информация о задержании племянника Назарбаева не подтвердилась

Информация о задержании в Алма-Ате племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша не подтвердилась. Об этом пишет Orda.kz, опровергнув предыдущее сообщение.

"Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача — информировать своих читателей. Просим понять", — говорится в заявлении.

При этом Orda.kz заявляет, что сам Нурсултан Назарбаев также, как и его дочери со своими семьями, покинул страну. Где именно сейчас находится экс-глава республики, не уточняется. Официального подтверждения этой информации нет.