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Информация о задержании племянника Назарбаева не подтвердилась

Ранее сообщалось, что сам экс-глава республики также, как и его дочери со своими семьями, покинул Казахстан.

7 января, 11:49
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<p><em style="font-style: italic;">Самат Абиш.</em> Фото © gov.kz</p>

Самат Абиш. Фото © gov.kz

Информация о задержании в Алма-Ате племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша не подтвердилась. Об этом пишет Orda.kz, опровергнув предыдущее сообщение.

"Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача — информировать своих читателей. Просим понять", — говорится в заявлении.

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При этом Orda.kz заявляет, что сам Нурсултан Назарбаев также, как и его дочери со своими семьями, покинул страну. Где именно сейчас находится экс-глава республики, не уточняется. Официального подтверждения этой информации нет.

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Ранее стало известно, что в Казахстане задержан криминальный авторитет Дикий Арман. На днях он прилетел в Алма-Ату, чтобы поддержать митингующих, но его жестоко избили. По неподтверждённой информации, его подозревают в руководстве беспорядками и нападениями на представителей власти.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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