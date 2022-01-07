Российский биатлонист Александр Логинов оценил свою победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

"Получилось хорошо потренироваться в новогодние праздники, выпал буквально только один день. Сегодня доволен, в такую тяжёлую погоду один промах — это не "четыре", а даже "четыре с плюсом". Главное, что на трассе было легче", — заявил Логинов в эфире "Матч ТВ".

Спортсмен также отметил прекрасную работу тренеров, которые давали ему информацию о гонке на каждом участке трассы. Кроме того, Логинов пожелал скорейшего выздоровления Эдуарду Латыпову, который перед стартом этапа заразился коронавирусом.