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"Четыре с плюсом": Российский биатлонист Логинов оценил свою победу в спринте на Кубке мира

Для всей нашей национальной команды это первая виктория в нынешнем сезоне.

7 января, 12:32
<p>Фото © ТАСС / Hendrik Schmidt / dpa-Zentralbild</p>

Фото © ТАСС / Hendrik Schmidt / dpa-Zentralbild

Российский биатлонист Александр Логинов оценил свою победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

"Получилось хорошо потренироваться в новогодние праздники, выпал буквально только один день. Сегодня доволен, в такую тяжёлую погоду один промах — это не "четыре", а даже "четыре с плюсом". Главное, что на трассе было легче", — заявил Логинов в эфире "Матч ТВ".

Спортсмен также отметил прекрасную работу тренеров, которые давали ему информацию о гонке на каждом участке трассы. Кроме того, Логинов пожелал скорейшего выздоровления Эдуарду Латыпову, который перед стартом этапа заразился коронавирусом.

Великолепное начало года: Биатлонист Логинов победил в спринте на этапе Кубка мира в Германии

Великолепное начало года: Биатлонист Логинов победил в спринте на этапе Кубка мира в Германии

Ранее Лайф сообщал, что Александр Логинов стал победителем спринта на десять километров в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе. В десятку сильнейших также вошли Антон Бабиков и Даниил Серохвостов, ставшие шестым и восьмым соответственно.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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