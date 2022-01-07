"Четыре с плюсом": Российский биатлонист Логинов оценил свою победу в спринте на Кубке мира
Для всей нашей национальной команды это первая виктория в нынешнем сезоне.
Фото © ТАСС / Hendrik Schmidt / dpa-Zentralbild
Российский биатлонист Александр Логинов оценил свою победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
"Получилось хорошо потренироваться в новогодние праздники, выпал буквально только один день. Сегодня доволен, в такую тяжёлую погоду один промах — это не "четыре", а даже "четыре с плюсом". Главное, что на трассе было легче", — заявил Логинов в эфире "Матч ТВ".
Спортсмен также отметил прекрасную работу тренеров, которые давали ему информацию о гонке на каждом участке трассы. Кроме того, Логинов пожелал скорейшего выздоровления Эдуарду Латыпову, который перед стартом этапа заразился коронавирусом.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Логинов стал победителем спринта на десять километров в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе. В десятку сильнейших также вошли Антон Бабиков и Даниил Серохвостов, ставшие шестым и восьмым соответственно.
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