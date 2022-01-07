С аэродрома Чкаловский в Казахстан вылетело ещё 12 самолётов с российскими миротворцами
По прибытии подразделения из состава контингента сил ОДКБ приступят к выполнению поставленных задач в республике, отметили в Минобороны РФ.
Кадр из видео © Минобороны РФ
С аэродрома Чкаловский в Казахстан вылетело ещё 12 самолётов с российскими миротворцами. © Минобороны РФ
С подмосковного аэродрома Чкаловский в Казахстан вылетели российские самолёты с миротворцами из сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и военной техникой ВДВ на бортах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Уточняется, что на аэродромы Алма-Аты и Жетыгена прибудет сразу 12 самолётов, среди которых есть как Ил-76, так и Ан-124. Сразу после этого подразделения из состава российских миротворцев приступят к выполнению поставленных задач, добавили в ведомстве.
Ранее сегодня днём Лайф сообщал, что в Алма-Ату прибыли ещё девять Ил-76 с российскими миротворцами из миссии ОДКБ. Военные окажут содействие местным правоохранительным органам в стабилизации ситуации, а также обеспечат охрану государственных и военных объектов в городе.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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