С аэродрома Чкаловский в Казахстан вылетело ещё 12 самолётов с российскими миротворцами. © Минобороны РФ

С подмосковного аэродрома Чкаловский в Казахстан вылетели российские самолёты с миротворцами из сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и военной техникой ВДВ на бортах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Уточняется, что на аэродромы Алма-Аты и Жетыгена прибудет сразу 12 самолётов, среди которых есть как Ил-76, так и Ан-124. Сразу после этого подразделения из состава российских миротворцев приступят к выполнению поставленных задач, добавили в ведомстве.