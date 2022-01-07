В Сети появилось видео сноса памятника экс-президенту Казахстана Назарбаеву

Протестующие сносят памятник Назарбаеву в Талдыкоргане. Видео © Telegram / "RT на русском"

В Сети появилось видео с моментом сноса памятника бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане 5 января.

На кадрах видно, что протестующие свалили монумент с помощью грузовика, а затем принялись избивать расколовшуюся пополам статую дубинками под крики толпы.