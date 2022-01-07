НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Сети появилось видео сноса памятника экс-президенту Казахстана Назарбаеву

Под крики толпы расколотую надвое статую протестующие принялись избивать дубинками.

7 января, 12:17

Фото © Telegram / "RT на русском"

Протестующие сносят памятник Назарбаеву в Талдыкоргане. Видео © Telegram / "RT на русском"

В Сети появилось видео с моментом сноса памятника бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане 5 января.

На кадрах видно, что протестующие свалили монумент с помощью грузовика, а затем принялись избивать расколовшуюся пополам статую дубинками под крики толпы.

Кадры 18+: В Сети появилось кровавое видео зачистки площади в Алма-Ате

Кадры 18+: В Сети появилось кровавое видео зачистки площади в Алма-Ате

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1