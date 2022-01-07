В Сети появилось видео сноса памятника экс-президенту Казахстана Назарбаеву
Под крики толпы расколотую надвое статую протестующие принялись избивать дубинками.
Фото © Telegram / "RT на русском"
Протестующие сносят памятник Назарбаеву в Талдыкоргане. Видео © Telegram / "RT на русском"
В Сети появилось видео с моментом сноса памятника бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане 5 января.
На кадрах видно, что протестующие свалили монумент с помощью грузовика, а затем принялись избивать расколовшуюся пополам статую дубинками под крики толпы.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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