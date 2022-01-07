Макрон планирует провести новые переговоры с Путиным в ближайшее время

"Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже были две весьма продолжительные телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели — и в ближайшие дни предстоят новые переговоры", — отметил он на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В декабре Путин и Макрон дважды созванивались. Первый раз 14 декабря, тогда президенты успели обсудить широкий спектр тем: борьбу с коронавирусом, накаляющуюся обстановку на Украине и расширение НАТО на восток, а также миграционный кризис на белорусско-польской границе. Второй разговор состоялся в день рождения французского лидера, 21 декабря. Президент РФ поздравил коллегу с днём рождения, также лидеры обменялись пожеланиями в преддверии Рождества и Нового года. Не обошли президенты и насущные политические темы — проекты российских документов о гарантиях безопасности, а также ситуацию на Украине.