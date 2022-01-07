Востоковед Сатановский объяснил, с какими "иностранными бандитами" имеет дело Казахстан

Востоковед и политолог Евгений Сатановский прокомментировал в беседе с Лайфом слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что стране пришлось иметь дело как с местными, так и с зарубежными бандитами и террористами. По словам специалиста, в государстве действуют две группы боевиков — это те, кто вернулся из Сирии, Ирака или Ливии, а также "новое поколение".

"Во-первых, это довольно давно укоренившиеся в стране люди, вернувшиеся с джихада. Казашки выезжали на джихад в качестве полевых жён — кто-то в Сирию, Ливию или Ирак. Это была развитая вербовка девочек и добровольцев из молодёжи. Казахстан являлся одной из тех стран, которые активно занимались возвращением как минимум девушек и их детей от боевиков. Выяснялось, что в целом ряде случаев эти люди вернулись целыми семьями", — пояснил собеседник Лайфа.

С такими людьми в последние пять лет активно работали западные фонды, занимающиеся "укоренением демократии", уверен Сатановский. По его словам, боевики изучали, как координироваться и каким образом действовать в условиях отключения связи и интернета, а также как вести себя во время массовых волнений. Специалист отметил и удивительно скоординированные действия участников беспорядков, подчеркнув, что они выучены даже лучше, чем силовики.

"Вторая группа — это новое поколение, ландскнехты джихада. Границы прозрачные, через границы Таджикистана и Киргизии попасть на территорию Казахстана очень легко. Туркменская граница тоже проницаема. Единственный укреплённый рубеж с Афганистаном — это граница узбекская, но и её можно обойти. Отличить таджика, киргиза, уйгура или казаха из Афганистана и местных жителей Центральной Азии друг от друга, мягко говоря, мало кто сможет", — уверен Евгений Сатановский.

Специалист напомнил, что Афганистан, брошенный когда-то американцами, на сегодняшний день контролируется пуштунами и талибами*. По мнению востоковеда, эти люди направляются на север Средней Азии.