Почерк радикалов-исламистов: Как в Казахстане террористы выставляют под пули гражданских Президент Казахстана разрешил силовикам применять оружие против бандитов, продолжающих осаждать города. По данным властей, только в Алма-Ате их около 20 тысяч, они вооружены и хорошо организованы. 7 января, 12:05 4105 4105 Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Несколько дней понадобилось властям Казахстана, чтобы остановить погромщиков, которые под видом манифестантов жгли государственные учреждения, грабили магазины и резали людей на улицах. В стране введён максимальный — красный — уровень террористической опасности. 7 января вооружённые банды стали отступать из Алма-Аты, в то время как в Талдыкоргане продолжаются бои.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь обратился к нации. Он сообщил, что, по его данным, только на Алма-Ату напало около 20 тысяч подготовленных бандитов. Их акции показали наличие чёткого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. У террористов был характерный почерк: во время стычек с силовиками они старались выставлять перед собой гражданских.

Помимо боевиков действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или фейки и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим уже начали разбираться Комитет национальной безопасности (КНБ) и Генеральная прокуратура.

Видео © t.me / SHOT

Накануне президент отправил председателя КНБ Карима Масимова в отставку, назначив вместо него Ермека Сагимбаева. Власти объявили о введении режима "антитеррористической операции по уничтожению бандформирований". Выступая перед нацией 7 января, Токаев заявил, что отдал приказ открывать по террористам огонь на поражение без предупреждения.

Погибшие, раненые и задержанные

К вечеру 6 января стали появляться первые данные о результатах "мирных митингов" в стране. По официальным данным, в столкновениях с погромщиками погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 получили ранения различной степени тяжести. Двоим служащим бандиты отрезали головы. Это уже почерк радикалов-исламистов.

Видео © t.me / SHOT

За два дня активного противостояния казахская полиция и спецслужбы задержали 2,3 тысячи человек. И сегодня же местный Минздрав сообщил, что из-за беспорядков было госпитализировано 400 человек, 62 из них находятся в реанимации. По данным верховного комиссара ООН, в ходе беспорядков ранения получили более тысячи человек. На момент публикации статьи казахское МВД опубликовало данные о ликвидации 28 вооружённых мародёров, ещё 18 получили серьёзные ранения.

Власти страны заявили: среди мирных манифестантов, вышедших на улицы со справедливыми требованиями, оказалось много подготовленных боевиков — радикалов-исламистов. Основные их силы сосредоточились в Алма-Ате, которая по факту стала эпицентром столкновений.

Протесты в Казахстане. Видео © t.me / SHOT

Среди задержанных террористов много иностранных граждан. Им платили за акции. Сейчас их личности устанавливают и выясняют принадлежность к экстремистским организациям.

Действительно, помимо грамотного с точки зрения тактики ведения уличных столкновений протестующие слишком быстро обзавелись огнестрельным оружием. Оно добывалось путём разоружения полицейских на улицах городов, захвата полицейских участков и в боях с курсантами военных училищ. Кроме того, в город прибывали машины, буквально нашпигованные винтовками и патронами. Несколько из них казахским силовикам удалось задержать. В Алма-Ате было окружено несколько казахских воинских частей, которые много часов держали оборону. Всё это говорит о том, что на военных напали не случайные люди или мародёры, а хорошо подготовленные и действующие организованно боевики.

Задержание и ликвидация вооружённых протестующих в Алма-Ате. Видео © t.me / SHOT

Ранее террористам удалось захватить аэропорт Алма-Аты и пять самолётов, резиденцию президента страны, были сожжены офисы ряда казахских и российских телекомпаний, в результате обстрела погиб один и ранен сотрудник телекомпании "Алматы ТВ". Кроме того, разграблены сотни магазинов, офисов, частных домов и квартир местных жителей.

Несколько часов продолжался тяжёлый штурм здания Департамента внутренних дел. В казахском МВД Лайфу рассказали, что в результате были ликвидированы десятки напавших. Также террористы вели упорные бои с воздушно-десантным подразделением Министерства обороны Казахстана. К счастью, в обоих случаях бандиты не сумели добиться желаемого.







Вечером 5 января Токаев выступил с обращением к гражданам, в ходе которого впервые назвал происходившее нападением на страну, которое осуществляют "террористические банды", сообщил о введении режима ЧП по всей стране, а также о своей просьбе к странам ОДКБ оказать помощь Казахстану.

Видео © t.me / SHOT

"Мирные протестующие"

О том, что сейчас в стране действуют профессиональные боевики, ярко говорят многочисленные факты нападений погромщиков на сотрудников скорой помощи, препятствование обычным горожанам в обращении в медучреждения, грабежи и убийства мирных жителей.

Телеграм-канал "Шот" опросил ряд жителей Алма-Аты, которые рассказали о страхе за свою жизнь и жизнь своих близких.

— Люди толпой врывались в проезжавшие машины, звали с собой на митинги. Если человек не шёл с ними, то его просто убивали, не жалея, — рассказала "Шоту" девушка по имени Мила.

Таран силовиков. Видео © t.me / SHOT

— Забил два магазина и оружие вытащил из сейфа. Ночью можно ожидать чего угодно. Чистят потихоньку город. Машин нет вообще. Периодически телевидение прерывают сообщением о спецоперации, — отметил Тимофей.

Девушка по имени Тали рассказала, что, даже имея деньги на карте, почти невозможно купить продукты — всё закрыто.

— В центре продолжаются взрывы и беспорядки. Мы боимся. У нас дети и родители.

Уронили бизнес

Тяжёлый урон понесли казахские ретейлеры. Союз торговых сетей обнародовал предварительные данные ущерба торговым точкам в результате уличных беспорядков. По данным организации, торговцы потеряли около 26 млрд тенге (около 5 млрд рублей, или $65,5 млн). Нацпалата предпринимателей Казахстана назвала ещё большую сумму: по данным специалистов организации, приблизительная сумма ущерба после массовых беспорядков составила примерно $92 млн (около 7 млрд рублей).

К 7 января властям удалось стабилизировать обстановку в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Кзыл-Ординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Видео © t.me / SHOT

В то же время в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.

В Алма-Ате обстановка остаётся наиболее напряжённой, в центре города до сих пор слышны выстрелы и взрывы. Контртеррористическая операция в мегаполисе продолжается. В результате ночных беспорядков сгорел золотой фонд казахского кино. В ходе столкновений ранения получили два заместителя акима Алма-Аты — Мухит Азирбаев и Максат Кикимов.

Авторы Евгений Кузнецов