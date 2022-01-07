Военная техника, автоматные очереди: Обстановку на улицах Алма-Аты сняли на видео
Несмотря на стрельбу, сегодня в городе спокойнее, чем накануне, когда беспорядки произошли у резиденции президента.
Фото © Telegram / "Протесты Казахстан"
Ситуация в Алма-Ате. Видео © Telegram / "Протесты Казахстан"
В Сети появилось видео с улиц Алма-Аты. Кадры сняты в 15:00 по местному времени (12:00 мск). На них видно, как по городу передвигается военная спецтехника, грузовики и БТР на фоне непрекращающихся звуков стрельбы.
В городе по-прежнему нет интернета. Люди пытаются выходить в Сеть через VPN, чтобы получать информацию о происходящем в стране и поддерживать связь с родственниками.
При этом вчера на улицах города было куда "горячее": SHOT опубликовал видео с беспорядками возле резиденции президента Казахстана 6 января. Протестующие передвигались по улице колонной со щитами. Ворота на КПП протаранили горящей пожарной машиной, грузовиком пробили забор резиденции. Повсюду были слышны выстрелы.
Протестующие у резиденции президента Казахстана 6 января. Видео © SHOT
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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