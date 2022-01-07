Ситуация в Алма-Ате. Видео © Telegram / "Протесты Казахстан"

В Сети появилось видео с улиц Алма-Аты. Кадры сняты в 15:00 по местному времени (12:00 мск). На них видно, как по городу передвигается военная спецтехника, грузовики и БТР на фоне непрекращающихся звуков стрельбы.

В городе по-прежнему нет интернета. Люди пытаются выходить в Сеть через VPN, чтобы получать информацию о происходящем в стране и поддерживать связь с родственниками.

При этом вчера на улицах города было куда "горячее": SHOT опубликовал видео с беспорядками возле резиденции президента Казахстана 6 января. Протестующие передвигались по улице колонной со щитами. Ворота на КПП протаранили горящей пожарной машиной, грузовиком пробили забор резиденции. Повсюду были слышны выстрелы.