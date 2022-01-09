Назарбаев самостоятельно передал пост главы Совбеза Казахстана Токаеву

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев добровольно передал главе государства Касым-Жомарту Токаеву пост председателя Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, комментарий которого распространили СМИ.

"Ситуация складывалась весьма сложно и поэтому елбасы (лидер нации, Назарбаев — прим. Лайфа) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жёсткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", — сказал Укибай.

Пресс-секретарь подчеркнул, что все эти дни Назарбаев находился в Нур-Султане и поддерживал главу государства. Лидер нации и президент всегда были "по одну сторону баррикад", защищая свой народ и страну, отметил Укибай. Он добавил, что в эти трудные дни Назарбаев и Токаев "вновь продемонстрировали монолитность государственной власти".