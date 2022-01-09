Назарбаев самостоятельно передал пост главы Совбеза Казахстана Токаеву
Пресс-секретарь лидера нации Укибай отметил, что первый президент страны и нынешний глава государства "вновь продемонстрировали монолитность государственной власти".
Нурсултан Назарбаев © ТАСС / Евгений Биятов / POOL
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев добровольно передал главе государства Касым-Жомарту Токаеву пост председателя Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, комментарий которого распространили СМИ.
"Ситуация складывалась весьма сложно и поэтому елбасы (лидер нации, Назарбаев — прим. Лайфа) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жёсткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", — сказал Укибай.
Пресс-секретарь подчеркнул, что все эти дни Назарбаев находился в Нур-Султане и поддерживал главу государства. Лидер нации и президент всегда были "по одну сторону баррикад", защищая свой народ и страну, отметил Укибай. Он добавил, что в эти трудные дни Назарбаев и Токаев "вновь продемонстрировали монолитность государственной власти".
Ранее Лайф рассказывал, что российские миротворцы взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане. Сейчас силы ОДКБ совершают марши в районы выполнения задач, где будут дежурить у зданий социальной инфраструктуры.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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