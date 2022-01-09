Ревнивый житель Украины за неделю сжёг два автомобиля знакомых жены
Таким образом мужчина пытался обратить на себя внимание возлюбленной, поскольку супруги уже долгое время не живут вместе.
Фото © Facebook / Поліція Київської області
Житель посёлка Ракитное Белоцерковского района Украины в порыве ревности сжёг два автомобиля знакомых жены. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Первый инцидент произошёл 30 декабря 2021 года, когда в полицию поступило сообщение о горящем автомобиле "Мерседес" возле многоэтажки. Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 38-летний местный житель, работавший на стройке. Несмотря на то что следствие настаивало на заключении его под стражу, суд отпустил подозреваемого домой.
Спустя некоторое время, 4 января, в ведомство вновь поступило сообщение о горящем автомобиле. Выяснилось, что к инциденту причастен тот же мужчина. Задержанный признался, что хотел добиться внимания супруги, с которой долгое время не живёт вместе. А к знакомым, чьи машины он сжёг, фигурант ревновал супругу. На этот раз суд заключил мужчину под стражу.
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А ранее Лайф рассказывал, что муж чудом выжил, но всё равно простил ревнивую жену, которая нанесла ему 22 ножевых ранения. Джоанн и Кевин Синглтон из Алторпа, Англия, прожили душа в душу 25 лет. Все друзья были уверены, что идеальнее пары быть не может: они даже сделали большие одинаковые татуировки с надписью "Навсегда". Но ничего совершенного не бывает, и даже такой брак оказался бракованным.
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