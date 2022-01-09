Ревнивый житель Украины за неделю сжёг два автомобиля знакомых жены

Житель посёлка Ракитное Белоцерковского района Украины в порыве ревности сжёг два автомобиля знакомых жены. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Первый инцидент произошёл 30 декабря 2021 года, когда в полицию поступило сообщение о горящем автомобиле "Мерседес" возле многоэтажки. Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 38-летний местный житель, работавший на стройке. Несмотря на то что следствие настаивало на заключении его под стражу, суд отпустил подозреваемого домой.

Спустя некоторое время, 4 января, в ведомство вновь поступило сообщение о горящем автомобиле. Выяснилось, что к инциденту причастен тот же мужчина. Задержанный признался, что хотел добиться внимания супруги, с которой долгое время не живёт вместе. А к знакомым, чьи машины он сжёг, фигурант ревновал супругу. На этот раз суд заключил мужчину под стражу.