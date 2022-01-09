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Ревнивый житель Украины за неделю сжёг два автомобиля знакомых жены

Таким образом мужчина пытался обратить на себя внимание возлюбленной, поскольку супруги уже долгое время не живут вместе.

9 января, 05:10
<p>Фото © Facebook / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.facebook.com/pol.kyivregion/?__cft__%5B0%5D=AZXRIxK0gcKqZ8e9S339ngzFcO95O1t6R1T0BacdJRb3oL9cwmVDLTYf4otRYALO6hFMqxM-FlpA-ifbGZc9te4pJU8hKz245xDkXXaJS-FJtS2bHm3QDwVrvPQ8Ar7Ck7r3uKseyuoMoxXdtp7MGEOq&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поліція Київської області</a></strong></p>

Фото © Facebook / Поліція Київської області

Житель посёлка Ракитное Белоцерковского района Украины в порыве ревности сжёг два автомобиля знакомых жены. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Первый инцидент произошёл 30 декабря 2021 года, когда в полицию поступило сообщение о горящем автомобиле "Мерседес" возле многоэтажки. Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 38-летний местный житель, работавший на стройке. Несмотря на то что следствие настаивало на заключении его под стражу, суд отпустил подозреваемого домой.

Спустя некоторое время, 4 января, в ведомство вновь поступило сообщение о горящем автомобиле. Выяснилось, что к инциденту причастен тот же мужчина. Задержанный признался, что хотел добиться внимания супруги, с которой долгое время не живёт вместе. А к знакомым, чьи машины он сжёг, фигурант ревновал супругу. На этот раз суд заключил мужчину под стражу.

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А ранее Лайф рассказывал, что муж чудом выжил, но всё равно простил ревнивую жену, которая нанесла ему 22 ножевых ранения. Джоанн и Кевин Синглтон из Алторпа, Англия, прожили душа в душу 25 лет. Все друзья были уверены, что идеальнее пары быть не может: они даже сделали большие одинаковые татуировки с надписью "Навсегда". Но ничего совершенного не бывает, и даже такой брак оказался бракованным.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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