Глава МВД Казахстана Тургумбаев назвал предварительную сумму ущерба от мародёров
В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспортных средств, в том числе 346 — органов внутренних дел.
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За время беспорядков в Казахстане мародёры разграбили более ста крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб от их действий составляет около 200 миллионов долларов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД республики Ерлан Тургумбаев.
"В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспортных средств, в том числе 346 — органов внутренних дел. Мародёрами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге (около 200 миллионов долларов)", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".
Тургумбаев напомнил, что были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища. У них отобрали спецсредства и форменное обмундирование. Всего же в ходе беспорядков было убито 16 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Минобороны страны. Пострадало свыше 1,3 тысячи силовиков.
Лайф напоминает, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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