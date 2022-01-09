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Глава МВД Казахстана Тургумбаев назвал предварительную сумму ущерба от мародёров

В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспортных средств, в том числе 346 — органов внутренних дел.

9 января, 05:04
<p>Фото © ТАСС / Orda.kz</p>

Фото © ТАСС / Orda.kz

За время беспорядков в Казахстане мародёры разграбили более ста крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб от их действий составляет около 200 миллионов долларов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД республики Ерлан Тургумбаев.

"В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспортных средств, в том числе 346 — органов внутренних дел. Мародёрами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге (около 200 миллионов долларов)", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

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Тургумбаев напомнил, что были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища. У них отобрали спецсредства и форменное обмундирование. Всего же в ходе беспорядков было убито 16 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Минобороны страны. Пострадало свыше 1,3 тысячи силовиков.

Лайф напоминает, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

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Число задержанных при беспорядках в Казахстане превысило пять тысяч человек

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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