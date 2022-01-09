Глава МВД Казахстана Тургумбаев назвал предварительную сумму ущерба от мародёров

За время беспорядков в Казахстане мародёры разграбили более ста крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб от их действий составляет около 200 миллионов долларов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД республики Ерлан Тургумбаев.

"В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспортных средств, в том числе 346 — органов внутренних дел. Мародёрами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге (около 200 миллионов долларов)", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".