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В Казахстане задержали около 300 вооружённых людей, пытавшихся перейти госграницу

У них были изъяты материальные ценности, включая сотовые телефоны и крупные суммы денег как в отечественной, так и в иностранной валюте.

9 января, 04:20
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<p>Фото © <a href="https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/press/news/details/309281?lang=kk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Казахстана</a></p>

Фото © МВД Казахстана

В Казахстане задержали около 300 человек, пытавшихся перейти государственную границу на машине и пешком. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

"При попытке перехода через государственную границу задержано около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке", — сказано в его заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

Число задержанных при беспорядках в Казахстане превысило пять тысяч человек

Число задержанных при беспорядках в Казахстане превысило пять тысяч человек

Отмечается, что у задержанных изъяли огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, включая сотовые телефоны и крупные суммы денег как в казахстанской, так и в иностранной валюте.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Замглавы администрации Алма-Аты сообщил о сохраняющихся вспышках сопротивления

Замглавы администрации Алма-Аты сообщил о сохраняющихся вспышках сопротивления

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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