В Казахстане задержали около 300 вооружённых людей, пытавшихся перейти госграницу

В Казахстане задержали около 300 человек, пытавшихся перейти государственную границу на машине и пешком. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

"При попытке перехода через государственную границу задержано около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке", — сказано в его заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.