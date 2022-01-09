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Число задержанных при беспорядках в Казахстане превысило пять тысяч человек

По фактам различных преступлений Министерство внутренних дел республики начало 125 досудебных расследований.

9 января, 02:58
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Vasily Krestyaninov</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Vasily Krestyaninov

За участие в беспорядках в Казахстане задержали уже свыше 5,1 тысячи человек. Об этом сообщило МВД республики.

В сообщении ведомства говорится, что по всей стране к настоящему моменту задержано 5135 человек.

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И.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24" заявил, что по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж начато 125 досудебных расследований.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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