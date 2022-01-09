Число задержанных при беспорядках в Казахстане превысило пять тысяч человек
По фактам различных преступлений Министерство внутренних дел республики начало 125 досудебных расследований.
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За участие в беспорядках в Казахстане задержали уже свыше 5,1 тысячи человек. Об этом сообщило МВД республики.
В сообщении ведомства говорится, что по всей стране к настоящему моменту задержано 5135 человек.
И.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24" заявил, что по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж начато 125 досудебных расследований.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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