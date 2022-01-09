В МВД объяснили отмену необходимых штампов о браке и детях в паспорте
Эта процедура стала необязательной летом 2021 года, теперь отметки ставятся по желанию россиян.
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Необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина России отметки о регистрации брака и детях отпала из-за цифровизации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях", — приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что все основные сведения о населении теперь хранятся в электронном виде. Соответствующие штампы в документе стали необязательными летом 2021 года и теперь ставятся по желанию россиян.
Ранее в МВД уточнили, что бумажный паспорт будет аннулирован при получении электронного. При этом в ведомстве добавили, что выдача электронного и заграничного документов никак не связана, поэтому они по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.
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