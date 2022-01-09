Минобороны показало видео погрузки военной техники для переброски в Казахстан. Видео © Twitter / Минобороны России

В Казахстан продолжают перебрасывать подразделения Ивановского соединения ВДВ и подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав видео погрузки военной техники.