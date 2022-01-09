Минобороны показало видео погрузки военной техники для переброски в Казахстан
Всего военно-транспортная авиация планирует выполнить более 20 рейсов в охваченную беспорядками республику в рамках миротворческой миссии ОДКБ.
Погрузка военной техники. Кадр из видео © Twitter / Минобороны России
Минобороны показало видео погрузки военной техники для переброски в Казахстан. Видео © Twitter / Минобороны России
В Казахстан продолжают перебрасывать подразделения Ивановского соединения ВДВ и подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав видео погрузки военной техники.
Всего военно-транспортная авиация планирует выполнить более 20 рейсов в охваченную беспорядками республику. Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан 6 января.
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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