Сопровождали курсанты и бронетехника: Россиянин, вернувшийся из Казахстана в первой группе, рассказал об эвакуации
Сергей Романюк выразил благодарность военнослужащим и миротворцам, которые помогли гражданам РФ добраться на родину.
Россиянин, вернувшийся из Казахстана в первой группе, рассказал об эвакуации. Видео © SHOT
Сергей Романюк, которому удалось сегодня вернуться из Алма-Аты в Россию в составе первой группы, рассказал телеграм-каналу SHOT, как их эвакуировали из отеля и везли в аэропорт под пулями в сопровождении военных.
"За окнами отеля происходила стрельба, город был пустой, не работали ни банкоматы, ни обменники, ни магазины. Даже системы платежей не работали. Эвакуировали нас очень быстро. Нас сопровождали алма-атинские курсанты и ещё две единицы бронетехники — впереди и сзади. У нас было два пазика, один из которых уже был прострелен до этого", — отмечает россиянин.
На аэродроме группа туристов прошла паспортный контроль, как говорит Сергей, довольно быстро. Затем они сели в самолёт и улетели на родину.
"Мы на самолёте, спасибо нашей доблестной транспортной авиации, улетели. Ещё отдельное спасибо огромное хотелось бы выразить военнослужащим, миротворцам, которые помогали нам, и алма-атинским курсантам", — добавил он.
Напомним, сегодня борт военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил 25 российских туристов из Казахстана на родину. Самолёт вылетел с аэродрома Жетыген Алма-Аты в Москву. А завтра самолёты Министерства обороны выполнят спецрейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину. 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) граждане смогут вылететь из Алма-Аты в Иваново и Оренбург.
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