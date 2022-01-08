Россиянин, вернувшийся из Казахстана в первой группе, рассказал об эвакуации. Видео © SHOT

Сергей Романюк, которому удалось сегодня вернуться из Алма-Аты в Россию в составе первой группы, рассказал телеграм-каналу SHOT, как их эвакуировали из отеля и везли в аэропорт под пулями в сопровождении военных.

"За окнами отеля происходила стрельба, город был пустой, не работали ни банкоматы, ни обменники, ни магазины. Даже системы платежей не работали. Эвакуировали нас очень быстро. Нас сопровождали алма-атинские курсанты и ещё две единицы бронетехники — впереди и сзади. У нас было два пазика, один из которых уже был прострелен до этого", — отмечает россиянин.

На аэродроме группа туристов прошла паспортный контроль, как говорит Сергей, довольно быстро. Затем они сели в самолёт и улетели на родину.