Самолёты военно-транспортной авиации доставят россиян из Алма-Аты на родину 9 января
Пассажиров просят найти возможность добраться до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также ограничить личные вещи из расчёта "один человек — одно место ручного багажа".
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Самолёты Министерства обороны завтра выполнят спецрейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину. Об этом сообщило в субботу Посольство РФ в Казахстане.
"9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину", — информируют дипломаты.
Сбор объявлен в терминале аэропорта в 14:00. Пассажиров просят найти возможность добраться до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также ограничить личные вещи из расчёта "один человек — одно место ручного багажа".
"С учётом ограничений в работе средств коммуникации в алма-атинском регионе просьба читающим данное сообщение по возможности довести изложенную в нём информацию до родственников, знакомых или иных лиц, заинтересованных в возвращении в Россию, о которых вам известно, что в настоящее время они находятся в Алма-Ате", — говорится в сообщении посольства.
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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