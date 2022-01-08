Самолёты военно-транспортной авиации доставят россиян из Алма-Аты на родину 9 января

Самолёты Министерства обороны завтра выполнят спецрейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину. Об этом сообщило в субботу Посольство РФ в Казахстане.

"9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину", — информируют дипломаты.

Сбор объявлен в терминале аэропорта в 14:00. Пассажиров просят найти возможность добраться до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также ограничить личные вещи из расчёта "один человек — одно место ручного багажа".