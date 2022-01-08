КХЛ отменила два матча ЦСКА из-за 17 случаев коронавируса в команде

КХЛ приняла решение об отмене двух матчей московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Поводом для такого решения стало сразу 17 случаев заражения коронавирусом, которые были зафиксированы в ЦСКА. Таким образом, не будут сыграны матчи против СКА и хоккейного клуба "Сочи".