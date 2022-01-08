КХЛ отменила два матча ЦСКА из-за 17 случаев коронавируса в команде
Ранее не было сыграно несколько встреч "Автомобилиста" и уфимского "Салавата Юлаева".
Фото © ХК ЦСКА
КХЛ приняла решение об отмене двух матчей московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Поводом для такого решения стало сразу 17 случаев заражения коронавирусом, которые были зафиксированы в ЦСКА. Таким образом, не будут сыграны матчи против СКА и хоккейного клуба "Сочи".
Ранее Лайф сообщал, что КХЛ отменила два матча "Автомобилиста" из Екатеринбурга и игры "Салавата Юлаева" из-за вспышек коронавируса в командах.
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