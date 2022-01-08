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КХЛ отменила два матча ЦСКА из-за 17 случаев коронавируса в команде

Ранее не было сыграно несколько встреч "Автомобилиста" и уфимского "Салавата Юлаева".

8 января, 09:01

Фото © ХК ЦСКА

КХЛ приняла решение об отмене двух матчей московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Поводом для такого решения стало сразу 17 случаев заражения коронавирусом, которые были зафиксированы в ЦСКА. Таким образом, не будут сыграны матчи против СКА и хоккейного клуба "Сочи".

КХЛ отменила ещё два матча "Автомобилиста" из-за ковида в команде

КХЛ отменила ещё два матча "Автомобилиста" из-за ковида в команде

Ранее Лайф сообщал, что КХЛ отменила два матча "Автомобилиста" из Екатеринбурга и игры "Салавата Юлаева" из-за вспышек коронавируса в командах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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