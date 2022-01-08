Кубок "Авангарда" и рекорды Овечкина: Главные хоккейные события 2021 года Итоги плей-офф КХЛ и НХЛ, фантастические достижения Александра Великого и тренерская чехарда в сборной России. Лайф собрал главные события года в хоккее. 7 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Phelan Ebenhack / Олег Бухарев

Вряд ли кто-нибудь будет спорить, что хоккей является одним из самых популярным видов спорта в России. Наша сборная владеет олимпийским титулом, завоёванным в 2018 году в Пхёнчхане, а по количеству побед на чемпионатах мира идёт наравне с канадцами. Кроме того, российские игроки постоянно на виду в НХЛ. Что же запоминающегося произошло на хоккейных площадках в 2021 году?

Без медалей на молодёжном чемпионате мира

Хоккейный год по традиции начался с первенства планеты для игроков не старше 20 лет. Чемпионат прошёл в канадском Эдмонтоне. Из-за коронавируса зрители на матчи не допускались. На групповом этапе сборная России под руководством Игоря Ларионова победила команды США (5:3), Австрии (7:1) и Швеции (4:3 в овертайме), сенсационно проиграв Чехии (0:2). В итоге наши юные спортсмены вышли в четвертьфинал со второго места, пропустив вперёд американцев.

На старте плей-офф россияне в спокойном режиме обыграли немцев (2:1) благодаря шайбам Василия Пономарёва и Данила Башкирова. А вот преодолеть полуфинальный барьер на этот раз не удалось. Шлагбаум на нашем пути поставили хозяева площадки. Канадцы разгромили россиян по всем статьям (5:0), но затем в финале уступили американцам (0:2). Подопечным Ларионова после увесистой оплеухи не удалось собраться на матч за третье место. В итоге бронзу увели финны (4:1).

Сенсационная победа "Авангарда" в КХЛ

Безоговорочным фаворитом Кубка Гагарина считался столичный ЦСКА. Команда Игоря Никитина была действующим обладателем трофея. Она в ходе всего сезона демонстрировала мощную игру, в третий раз подряд выиграв регулярный чемпионат. На пути к финалу плей-офф армейцы последовательно прошли столичный "Спартак", ярославский "Локомотив" и петербургский СКА. Ни в одной из этих серий ЦСКА не уступал в счёте, лишь с железнодорожниками доведя дело до решающего седьмого матча.

Что касается "Авангарда", то омский клуб под руководством канадского тренера Боба Хартли по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Восточной конференции и до финала Кубка Гагарина дошёл с приключениями. Если в серии первого раунда екатеринбургский "Автомобилист" удалось победить за явным преимуществом, то уже в четвертьфинале начались проблемы. В одном из матчей на этой стадии магнитогорский "Металлург" разгромил омский клуб с неприличным счётом 7:1, но в итоге всё же уступил. В полуфинале с казанским "Ак Барсом" состоялись все семь матчей. В решающей встрече в столице Татарстана "Авангард" одолел соперника только в овертайме (4:3) благодаря шайбе Оливера Каски на 64-й минуте.

В финальной серии сибирский клуб смог уколоть фаворита уже в самом первом матче, победив на выезде (4:1). По итогам двух пар сдвоенных встреч команды обменялись победами и в Москве, и в Балашихе, где "Авангард" принимает гостей, пока в Омске строится его новая арена. Всё решилось в двух заключительных встречах. В пятом матче "ястребы" одолели соперников в столице (2:0), а в шестом — в Подмосковье (1:0).

Автором решающей шайбы в последней игре стал нападающий "Авангарда" Сергей Толчинский, признанный самым ценным хоккеистом плей-офф. Отметим, что обладателем Кубка Гагарина в составе омичей стал и бывший капитан сборной России Илья Ковальчук, выигравший трофей третий раз в карьере.

Провал на чемпионате мира в Латвии

Турнир проводился после двухлетнего перерыва. Предыдущее первенство в Швейцарии было отменено из-за коронавируса. Чемпионат стал одним из самых непредсказуемых за последнее время. Начнём с того, что все его матчи состоялись в Риге, несмотря на то что изначально планировалось провести часть встреч в Минске. Международная федерация хоккея (ИИХФ) перенесла игры из Белоруссии, решив, что не сможет обеспечить безопасность всем участникам турнира.

Сборная России считалась одним из фаворитов чемпионата. Команду Валерия Брагина усилили десять легионеров из НХЛ. В том числе двукратный обладатель приза лучшему вратарю лиги Сергей Бобровский и победители Кубка Стэнли Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко. В предварительном раунде сборная России заняла первое место в группе А, выиграв шесть матчей и сенсационно уступив Словакии (1:3). Самой сложной оказалась победа над Швецией, добытая лишь в серии буллитов (3:2).

В плей-офф первым соперником сборной России стали канадцы, начавшие турнир с трёх поражений подряд — от Латвии (0:2), США (1:5) и Германии (1:3). "Кленовые листья" смогли выйти из группы лишь с четвёртого места и лишь благодаря победе Германии над Латвией (2:1) в основное время в заключительном матче предварительного раунда. Перед четвертьфиналом шансы нашей команды были более предпочтительными, но игра, к сожалению, опровергла все прогнозы. Россияне вышли вперёд после броска Евгения Тимкина на 35-й минуте, но в третьем периоде Адам Хенрик сравнял счёт в большинстве, а в овертайме Эндрю Манджипани поставил победную точку — 2:1.

После сенсационно слабого старта на турнире канадцы постепенно разыгрались и смогли дотянуться до золота. В полуфинале они взяли реванш у американцев (4:2), а в финале — у финнов (3:2 в овертайме). Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира. По этому показателю она повторила рекорд, установленный отечественными хоккеистами (командами СССР и России).

Российские хоккеисты "Тампы-Бэй" взяли ещё один Кубок Стэнли

"Тампа-Бэй Лайтнинг" второй год подряд победила в плей-офф НХЛ. В финальной серии команда из Флориды со счётом 4:1 разгромила самый титулованный клуб лиги — "Монреаль Канадиенс". В результате три россиянина — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров — стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

В последнем, пятом матче финальной серии Василевский отразил все 22 броска соперников. Таким образом, он установил невероятный рекорд, сыграв "на ноль" в пяти встречах подряд, завершавших серии плей-офф. Естественно, что именно Андрея признали самым ценным игроком Кубка Стэнли.

Второй год подряд лучшим бомбардиром плей-офф стал Кучеров. В 23 матчах Кубка Стэнли он набрал 32 очка (восемь шайб и 24 результативные передачи). Он стал первым игроком за тридцать лет, победившим в споре бомбардиров плей-офф дважды подряд. До Никиты в последний раз это удавалось великому капитану "Питтсбург Пингвинз" Марио Лемьё.

Тренерская чехарда в сборной России

Несмотря на провал на чемпионате мира, долгое время казалось, что именно Валерий Брагин повезёт сборную России на Олимпиаду в Пекине. Однако в сентябре ФХР решила всё-таки сменить наставника команды. Глава Федерации Владислав Третьяк прямым текстом заявил, что сборную возглавит Олег Знарок, ранее выигравший с ней ЧМ-2014 и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

Впрочем, уже через несколько дней экспертный совет ФХР рекомендовал назначить на пост наставника Алексея Жамнова, ранее не имевшего тренерской практики. В его штаб в итоге вошли Сергей Фёдоров, Сергей Гончар, Евгений Набоков и Алексей Кудашов. Генеральным менеджером сборной стал Илья Ковальчук.

Первый турнир во главе национальной команды Жамнов провёл на декабрьском Кубке Первого канала в Москве. После трёх побед подряд — над Канадой (4:3), Швецией (1:0) и Чехией (5:2) — сборная уступила в овертайме Финляндии (2:3). В итоге яркое выступление было смазано, а главный приз соревнований пришлось отдать хоккеистам Суоми.

Произошёл ряд тренерских перестановок и в молодёжной сборной России. В середине октября Ларионова во главе команды сменил известный в прошлом вратарь Олег Браташ. Правда, буквально через месяц тренер молодёжки вновь сменился. Место Браташа занял олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов.

Сумасшедшая результативность Овечкина

Перед стартом очередного сезона в НХЛ капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина многие списали со счетов. Мало кто верил, что ему удастся в 36-летнем возрасте демонстрировать такой же высокий уровень игры, как в молодости. Летом он не исключал, что в случае срыва переговоров о продлении контракта вернётся в московское "Динамо". И всё же в июле россиянин подписал новое соглашение с американским клубом на пять лет с зарплатой 9,5 миллиона долларов за сезон.

Оставшись в "Вашингтоне", Овечкин резко переключил передачу и стал играть даже сильнее, чем раньше. В нынешнем сезоне он уже переписал целую кучу рекордов. Такого мощного старта у него не было никогда. Примечательно, что Ови не только исправно забивает голы, но и постоянно ассистирует партнёрам, чего за ним раньше никогда не замечалось. В списке лучших бомбардиров он идёт ноздря в ноздрю с фантастическим дуэтом из "Эдмонтон Ойлерз" — немцем Леоном Драйзайтлем и канадцем Коннором Макдэвидом.

По количеству голов в регулярных чемпионатах за всю карьеру Александр Великий стремительно выбрался на четвёртое место, в декабре преодолев отметку в 750 шайб. Впереди только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). А ведь россиянин и не думает сбавлять скорость!

Мичков идёт по стопам Овечкина

В середине ноября нападающий петербургского СКА Матвей Мичков стал самым молодым дебютантом в истории сборной России по хоккею. Он принял участие в матче Кубка Карьяла против Финляндии (0:3). Форвард вышел на площадку в возрасте 16 лет, 11 месяцев и двух дней. Ранее рекорд сборной России принадлежал Овечкину, впервые сыгравшему за сборную в 17 лет, 11 месяцев и 15 дней.

Кроме того, Мичков побил ещё и абсолютный рекорд отечественного хоккея, принадлежавший Владиславу Третьяку. Наш легендарный вратарь дебютировал за сборную СССР в возрасте 17 лет, семи месяцев и восьми дней.

МИЧКОООООООВ!!!!

Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021

Между тем суперталантливый юноша на этом не остановился и стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея. Во втором периоде матча против Швеции на том же Кубке Карьяла (2:4) он поднял шайбу на крюк за воротами и резким движением занёс её в сетку. Отличившись в возрасте 16 лет 11 месяцев и четырёх дней, нападающий побил очередной рекорд Овечкина. То ли ещё будет!

Олимпиада пройдёт без игроков НХЛ

Олимпийский хоккей с участием игроков НХЛ и без них — два абсолютно разных турнира. Напомним, что сильнейшая лига мира была представлена на Играх с 1998 по 2014 год. Перед Олимпиадой-2018 в Пхёнчхане заинтересованные стороны не смогли договориться о страховании игроков.

В начале сентября появилась надежда, что в Пекине хоккеисты НХЛ усилят сборные своих стран и порадуют болельщиков по всему миру. ИИХФ объявила о договорённости с НХЛ и Ассоциацией игроков лиги об участии игроков американских и канадских клубов в Олимпиаде 2022 года. Правда, заокеанская лига оставила за собой право до 10 января изменить своё решение.

К огромному сожалению, так и вышло. Из-за резко увеличившегося количества заражений хоккеистов коронавирусом НХЛ решила не рисковать и лишний раз перестраховаться. Увы, теперь Овечкин, Кучеров и другие наши звёзды останутся без Олимпиады. Впрочем, это никак не меняет задачи сборной России защитить свой титул в Пекине.

Авторы Роман Фейгин