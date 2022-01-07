НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Краснодар" объявил о трансфере защитника сборной Парагвая Алонсо

По данным СМИ, "быки" заплатят за переход восемь миллионов евро плюс бонусы.

7 января, 15:37

Фото © Clube Atlético Mineiro / Pedro Souza

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о трансфере защитника сборной Парагвая и клуба "Атлетико Минейро" Хуниора Алонсо.

Контракт до 2025 года будет подписан после того, как защитник пройдёт медицинское обследование в новом для себя клубе. Добавим, что 28-летний защитник за годы карьеры играл за французский "Лилль", испанскую "Сельту" и "Боку Хуниорс" из Аргентины.

СМИ: Бывший главный тренер "Ромы" может возглавить "Краснодар"

СМИ: Бывший главный тренер "Ромы" может возглавить "Краснодар"

В составе сборной Парагвая Хуниор Алонсо играет с 2013 года. За это время он провёл 44 матча, в которых забил два мяча.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1