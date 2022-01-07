"Краснодар" объявил о трансфере защитника сборной Парагвая Алонсо
По данным СМИ, "быки" заплатят за переход восемь миллионов евро плюс бонусы.
Фото © Clube Atlético Mineiro / Pedro Souza
Футбольный клуб "Краснодар" объявил о трансфере защитника сборной Парагвая и клуба "Атлетико Минейро" Хуниора Алонсо.
Контракт до 2025 года будет подписан после того, как защитник пройдёт медицинское обследование в новом для себя клубе. Добавим, что 28-летний защитник за годы карьеры играл за французский "Лилль", испанскую "Сельту" и "Боку Хуниорс" из Аргентины.
В составе сборной Парагвая Хуниор Алонсо играет с 2013 года. За это время он провёл 44 матча, в которых забил два мяча.
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