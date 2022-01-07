"Краснодар" объявил о трансфере защитника сборной Парагвая Алонсо

Контракт до 2025 года будет подписан после того, как защитник пройдёт медицинское обследование в новом для себя клубе. Добавим, что 28-летний защитник за годы карьеры играл за французский "Лилль", испанскую "Сельту" и "Боку Хуниорс" из Аргентины.