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СМИ: Бывший главный тренер "Ромы" может возглавить "Краснодар"

Ранее "быки" прекратили сотрудничество с белорусом Виктором Гончаренко, не проработавшим в клубе и года.

7 января, 13:47
<p>Фото © ТАСС / Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press

Бывший главный тренер итальянской "Ромы" Эусебио Ди Франческо может стать новым наставником "Краснодара", сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, "быки" уже предложили специалисту возглавить команду. Отметим, что помимо Ди Франческо в список потенциальных наставников входят немец Джесси Марш, грузин Шота Арвеладзе и экс-тренер "Локомотива" Марко Николич.

"Краснодар" предложил пост главного тренера бывшему наставнику "Лейпцига" Маршу

"Краснодар" предложил пост главного тренера бывшему наставнику "Лейпцига" Маршу

Ранее Лайф сообщал, что "Краснодар" расторг контракт с белорусом Виктором Гончаренко, который руководил командой с апреля 2021 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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