Россиянин Максимов победил на шестом этапе "Дакара" в зачёте квадроциклов
Гонка была завершена досрочно из-за проблем с трассой. В общем зачёте наш спортсмен идёт третьим.
Фото © ТАСС / Bai Xueqi / Xinhua via ZUMA Wire
Россиянин Александр Максимов победил на шестом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачёте квадроциклов.
Из-за проблем с трассой гонка была закончена раньше, чем должна была. Следом за россиянином финишировали Александр Жиру и Себастьян Суде, представляющие Францию.
Отметим, что Жиру является лидером общего зачёта, тогда как Максимов располагается на третьей строчке. Вторым идёт представитель США Пабло Копетти.
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