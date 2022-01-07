НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянин Максимов победил на шестом этапе "Дакара" в зачёте квадроциклов

Гонка была завершена досрочно из-за проблем с трассой. В общем зачёте наш спортсмен идёт третьим.

7 января, 13:20
<p>Фото © ТАСС / Bai Xueqi / Xinhua via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Bai Xueqi / Xinhua via ZUMA Wire

Россиянин Александр Максимов победил на шестом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачёте квадроциклов.

Из-за проблем с трассой гонка была закончена раньше, чем должна была. Следом за россиянином финишировали Александр Жиру и Себастьян Суде, представляющие Францию.

Российские экипажи команды "КамАЗ-мастер" заняли все призовые места на этапе "Дакара"

Российские экипажи команды "КамАЗ-мастер" заняли все призовые места на этапе "Дакара"

Отметим, что Жиру является лидером общего зачёта, тогда как Максимов располагается на третьей строчке. Вторым идёт представитель США Пабло Копетти.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1