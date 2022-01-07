Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, катаясь на сноуборде
Правда, комментаторы возмутились таким жестом, отметив, что эти зимние развлечения может себе позволить далеко не каждый житель страны.
Кадр из видео © Instagram / zelenskiy_official
Глава Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Рождеством, не спрыгивая со сноуборда. Видео © Instagram / zelenskiy_official
Лидер Незалежной Владимир Зеленский поздравил православных украинцев с Рождеством. Своё видеопоздравление президент записал прямо на сноуборде, спускаясь с горнолыжного склона в Буковеле.
"Наша Украина, наши горы, наши Карпаты, наши люди. Всем мира, всем добра, всех с Рождеством", — говорит в этот момент Зеленский.
Однако некоторые комментаторы возмутились таким поздравлением, написав, что катание на лыжах и сноуборде в горах может себе позволить далеко не каждый житель Незалежной. По словам одной из пользовательниц, классно, когда есть возможность поехать в Буковель за зимними развлечениями, однако для простых смертных дешевле отправиться за границу, чем кататься в горах на Украине.
А ранее Лайф рассказывал, что Зеленский на отдыхе в Карпатах поселился в одном отеле с Коломойским. Сам украинский бизнесмен утверждает, что о приезде лидера Незалежной не слышал и видеться с ним не планирует.
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