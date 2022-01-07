Россиянка рассказала, как пассажиры застрявшего в Алма-Ате самолёта прятались от мародёров

Дарья Колганова рассказывает, как пассажиры, среди которых находится её сестра, пережили атаку в самолёте. © Telegram/SHOT

Более 40 россиян не смогли улететь из Алма-Аты в ночь захвата аэропорта 5 января, сообщает телеграм-канал SHOT. Речь идёт о рейсе KS 875 авиакомпании Air Astana. Так, по словам сестры одной из пассажирок, людям пришлось на протяжении 15 часов прятаться от мародёров в закрытом самолёте.

"На борту находилось более 140 человек, около 30 из них — дети. <...> Они просидели там всю ночь. Ночью эти хулиганы катались по взлётным полосам. Пытались взломать дверь в самолёт. Пассажиры выключили свет и сидели в полной тишине, чтобы они (мародёры. — Прим. Лайфа) не слышали, что здесь есть люди. Их прятали от бандитов этих", — рассказала Дарья Колганова.

По словам девушки, её сестру, как и остальных пассажиров, после этого отправили в место временного пребывания в Алма-Ате. Однако у людей там попросту нет еды, а из-за бушующих в городе погромов возможность сходить в магазин также отсутствует. Дарья добавила, что в данный момент пытается связаться с представителями МИД РФ, чтобы они помогли россиянам вернуться домой.