Россиянка рассказала, как пассажиры застрявшего в Алма-Ате самолёта прятались от мародёров
Сейчас наших соотечественников отправили в место временного пребывания. Однако у людей там попросту нет еды, а из-за бушующих в городе погромов возможность сходить в магазин также отсутствует.
Дарья Колганова рассказывает, как пассажиры, среди которых находится её сестра, пережили атаку в самолёте. © Telegram/SHOT
Более 40 россиян не смогли улететь из Алма-Аты в ночь захвата аэропорта 5 января, сообщает телеграм-канал SHOT. Речь идёт о рейсе KS 875 авиакомпании Air Astana. Так, по словам сестры одной из пассажирок, людям пришлось на протяжении 15 часов прятаться от мародёров в закрытом самолёте.
"На борту находилось более 140 человек, около 30 из них — дети. <...> Они просидели там всю ночь. Ночью эти хулиганы катались по взлётным полосам. Пытались взломать дверь в самолёт. Пассажиры выключили свет и сидели в полной тишине, чтобы они (мародёры. — Прим. Лайфа) не слышали, что здесь есть люди. Их прятали от бандитов этих", — рассказала Дарья Колганова.
По словам девушки, её сестру, как и остальных пассажиров, после этого отправили в место временного пребывания в Алма-Ате. Однако у людей там попросту нет еды, а из-за бушующих в городе погромов возможность сходить в магазин также отсутствует. Дарья добавила, что в данный момент пытается связаться с представителями МИД РФ, чтобы они помогли россиянам вернуться домой.
А ранее Лайф публиковал фото последствий беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. На кадрах видно, что в помещении царит полная разруха. Протестующие разгромили не только всё внутри здания, но и на всей территории владений.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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