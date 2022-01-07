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Путин по телефону обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

По словам Дмитрия Пескова, в последние дни российский президент неоднократно говорил по телефону с коллегой из соседней республики.

7 января, 13:11

Владимир Путин. © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. О темах, которые обсуждали лидеры двух стран, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обсуждались обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. Лайфа) для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Песков добавил, что в последние дни Путин неоднократно говорил по телефону с коллегой из Казахстана.

А ранее сообщалось, что Путин по телефону обсудил с Пашиняном ситуацию в Казахстане. В частности, лидеры двух государств обменялись мнением по поводу совместных шагов в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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