Путин по телефону обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. О темах, которые обсуждали лидеры двух стран, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обсуждались обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. Лайфа) для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана", — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что в последние дни Путин неоднократно говорил по телефону с коллегой из Казахстана.