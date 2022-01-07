Резцова стала седьмой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Россиянка Кристина Резцова стала седьмой в спринте на 7,5 километра в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Наша соотечественница показала высокую скорость на трассе, однако решающими стали два промаха на втором огневом рубеже, которые не позволили ей бороться за победу. Первой же стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. На втором месте — Анна Сола из Белоруссии и француженка Жюлья Симон.

Результаты остальных россиянок получились куда более плачевными. Валерия Васнецова с двумя промахами стала 24-й, Ирина Казакевич остановилась лишь на 30-м месте, Светлана Миронова — 33-я. В гонку преследования не попали Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко. Первая допустила ошибку — пробежала на один штрафной круг меньше — и в итоге в наказание получила две минуты штрафа сверху, а молодая Шевченко просто не сумела справиться с гонкой, допустив три промаха на двух рубежах.