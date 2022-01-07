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"Чувствую и очень ценю": Джокович из изоляции в Австралии поблагодарил болельщиков за поддержку

Ранее он прибыл в страну для участия в первом турнире Большого шлема в году, однако власти аннулировали его визу из-за ошибки при её оформлении.

7 января, 14:00
<p>Фото © EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON</p>

Фото © EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к болельщикам, находясь в изоляции в Австралии.

"Спасибо вам, люди со всего мира, за вашу постоянную поддержку. Я её чувствую и очень ценю", — написал серб в своём инстаграме.

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Ранее Лайф сообщал, что Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского теннисиста запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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