"Чувствую и очень ценю": Джокович из изоляции в Австралии поблагодарил болельщиков за поддержку
Ранее он прибыл в страну для участия в первом турнире Большого шлема в году, однако власти аннулировали его визу из-за ошибки при её оформлении.
Фото © EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к болельщикам, находясь в изоляции в Австралии.
"Спасибо вам, люди со всего мира, за вашу постоянную поддержку. Я её чувствую и очень ценю", — написал серб в своём инстаграме.
Ранее Лайф сообщал, что Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского теннисиста запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса.
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