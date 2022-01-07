Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к болельщикам, находясь в изоляции в Австралии.

"Спасибо вам, люди со всего мира, за вашу постоянную поддержку. Я её чувствую и очень ценю", — написал серб в своём инстаграме.