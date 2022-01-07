Новое противостояние Месси и Левандовски: ФИФА назвала трёх претендентов на звание лучшего игрока 2021 года
Имя победителя станет известно 17 января, в день, когда будут вручены награды по итогам прошлого года.
ФИФА огласила шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока мира по итогам 2021 года.
В список попали нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски, форвард ПСЖ и национальной команды Аргентины Лионель Месси, а также лидер атак "Ливерпуля" и главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах.
Добавим, что имя победителя станет известно 17 января. Именно в этот день ФИФА будет вручать индивидуальные награды по итогам прошлого года.
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