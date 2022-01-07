ФИФА огласила шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока мира по итогам 2021 года.

В список попали нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски, форвард ПСЖ и национальной команды Аргентины Лионель Месси, а также лидер атак "Ливерпуля" и главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах.