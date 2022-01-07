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Новое противостояние Месси и Левандовски: ФИФА назвала трёх претендентов на звание лучшего игрока 2021 года

Имя победителя станет известно 17 января, в день, когда будут вручены награды по итогам прошлого года.

7 января, 15:18
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a>, ТАСС / AP Photo / Jeremias Gonzalez, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mohamed_Salah_2018.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia, ТАСС / AP Photo / Jeremias Gonzalez, Wikipedia

ФИФА огласила шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока мира по итогам 2021 года.

В список попали нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски, форвард ПСЖ и национальной команды Аргентины Лионель Месси, а также лидер атак "Ливерпуля" и главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах.

Настоящие шедевры: ФИФА объявила трёх номинантов на приз за лучший гол 2021 года

Настоящие шедевры: ФИФА объявила трёх номинантов на приз за лучший гол 2021 года

Добавим, что имя победителя станет известно 17 января. Именно в этот день ФИФА будет вручать индивидуальные награды по итогам прошлого года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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